В театре оперы и балета Самары прошла Главная городская елка

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В преддверии Нового года каждый ребёнок мечтает о чуде. Для создания праздничного настроения в школах и детских садах с детьми проводили утренники и концерты, показывали спектакли. Одним из центральных событий стала Главная городская ёлка.

На праздник были приглашены 700 ребят в возрасте от 10 до 12 лет. В основном это дети участников СВО, победители всероссийских конкурсов, олимпиад, из многодетных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В фойе театра гостей встречали персонажи спектакля «Щелкунчик», а также герои мультфильма «Фиксики».

Завершилась главная елка города показом новогоднего балета «Щелкунчик». В этом году зрителям представили новый вариант всеми любимой сказки. Художественный руководитель балета театра Юрий Бурлака воссоздал образ оригинальной постановки 1892 года, которая состоялась на сцене Мариинского театра. Каждый ребенок получил не только заряд хорошего настроения, но и сладкий подарок в виде символа наступающего года Змеи.