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20 августа в Струковском саду начнет работу первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре». Выставка посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза. Под открытым небом на территории парка разместятся 19 информационных стендов. Они знакомят гостей с легендарными джазменами города, самыми яркими и важными событиями, фестивалями и культовыми местами кристаллизации джаза.

Для подготовки выставки использовались материалы, в том числе, из личных архивов музыкантов и их семей. Это редкие фотографии, документы, афиши, награды, которые до сегодняшнего дня нигде не публиковались.

На территории парка разместятся несколько интерактивных музыкальных зон. Каждый посетитель сможет почувствовать себя джазменом и исполнить свою музыку на барабанах и фортепиано.

В рамках экспозиции будет работать лекторий. Уже в день открытия, в 15.00 пройдет творческая встреча с виртуозным трубачом, руководителем собственного оркестра Петром Востоковым и лекция лектора-музыковеда Челябинской государственной филармонии Натальи Риккер. Также яркие моменты выставки нарисуют художники. Лучшие работы будут представлены на экспозиции. В день открытия на сцену летнего театра Струковского парка выйдет квинтет Петра Востокова и ансамбль Челябинской филармонии «Уральский диксиленд».

Выставка продлится два месяца, до 20 октября. «Главная идея, которую мы преследовали — это представить достоверную и точную информацию об истории джаза. Самарская область всегда была одним из джазовых центров России. Например, в 1962 году в Куйбышеве появился третий в стране после Москвы и Ленинграда джаз-клуб. В этом же году прошел первый куйбышевский джазовый фестиваль, на котором выступило 20 местных оркестров. Сегодня многие самарские джазмены известны не только в России, но и за ее пределами. Наша цель — показать уникальную культуру региона, опираясь на богатую историю, развивать и популяризировать джаз в Самаре и стране», — директор ДМГОО «Клуб «Движение», автор проекта интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре» Денис Рыбаков.