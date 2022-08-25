В Струковском парке открылась интерактивная выставка «История отечественного джаза в Самаре»

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20 августа 2022 года в Струковском саду прошло торжественное открытие интерактивной экспозиции «История отечественного джаза в Самаре». Выставка посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза.

Гостей ждала насыщенная программа. Днём в импровизированном лектории, под открытым небом стереотипы о джазе разбивала лектор-музыковед, директор ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Наталья Риккер.

Вторую творческую встречу провёл джазовый трубач, руководитель Большого Джазового Оркестра Пётр Востоков. Со своей командой музыкантов джазмены рассказали и показали, как трансформировался джаз в разные эпохи времени.



Торжественное открытие интерактивной выставки стартовало от главного входа в Струковский сад со стороны ул. Куйбышева. Гостей встречал ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Один из лучших джазовых коллективов страны исполнил музыку новоорлеанского джаза. Украшением праздника стали танцы — шимми, линди хоп, чарльстон в исполнении школы парных танцев «Американо».

Под музыку и танцы все отправились на экскурсию по экспозиции.

Гостям представили 19 информационных стендов, которые рассказывают о легендарных музыкантах Самары-Куйбышева, самых ярких и важных событиях прошлых лет.

В парке разместились музыкальные интерактивные зоны с барабанами и перкуссией. Большие арт-объекты стали центром притяжения детей. Совсем юные джазмены попробовали себя в роли барабанщиков.

Также на территории парка установлены два фортепиано. В день открытия гости с лёгкостью исполняли на них музыкальные произведения.

Вечером летний театр наполнился слушателями. В рамках фестиваля «Джаз в Струковском» для гостей выступили квинтет Петра Востокова и ансамбль «Уральский Диксиленд Игоря Бурко». Публика встречала музыкантов овациями.

Выступления музыкантов сопровождалось танцами от школы «Американо». А атмосферу праздника выражали на холсте художники творческой студии «Аr-Vest» и художественной школы Знак.

Автором праздничной программы стал режиссер, педагог и актёр Сергей Андреев.



«Получился настоящий праздник джаза! 2022 год юбилейный как для России, так и для Самары. Фронтмен Самарского Джазового Движения Денис Рыбаков придумал и воплотил в жизнь эту выставку. А нам оставалось ее только поддержать и немного помочь.

Здесь, в Струковском саду представлены потрясающие инсталляции — собрана уникальная информация, которая интересна как детям, так и взрослым. Находиться здесь — большое удовольствие», — поделилась заместитель руководителя управления городского департамента культуры и молодежной политики Евгения Мищенко.



Также о своих впечатлениях рассказала ректор Самарского государственного института культуры Ольга Наумова.

«Мне кажется, что Самара давно ждала такой выставки. Многим известно, что Самара-Куйбышев являлась третьей столицей джаза нашей большой страны. Сегодня мы увидели лица и потрясающие афиши, от которых исходит настоящий дух джаза. Мне особенно приятно то, что история джаза, которая появлялась в стенах СГИКа, тоже здесь есть. Представлены наши преподаватели, которые в ту бытность были начинающими музыкантами и выпускниками института культуры, а сегодня они работают со студентами и делятся своим опытом» — сказала Ольга Наумова.

Впереди Самару ждёт череда праздничных мероприятий в честь 100-летия российского и 60-летия самарского джаза. Так, 26 августа состоится вторая экскурсия по интерактивной экспозиции. Её проведет директор Самарского Джазового Движения Денис Рыбаков.

В летнем театре пройдет концерт с участием двух коллективов. На сцену выйдет джаз-квартет Тольяттинской филармонии. Музыканты представят программу, посвящённую 100-летию отечественного джаза. В неё вошли произведения от 20-х годов XX века до начала XXI века — это мелодии, сочинённые Александром Цфасманом, Алексеем Козловым, Игорем Бутманом, Андреем Кондаковым и многими другими.



Также гости услышат программу Молодёжного джазового оркестра Поволжья. В оркестре играют 25 человек от 15 до 23 лет – это учащиеся и студенты джазовых отделений музыкальных образовательных учреждений из Ростова-на-Дону, Чебоксар, Вологды, Москвы, Тольятти, Самары, Казани и Ташкента.



9 сентября в рамках фестиваля Samara Open Jazz пройдёт выступление оркестра Игоря Бутмана. А 10 сентября состоится творческая встреча-лекция с главным редактором Джаз.Ру Кириллом Мошковым. 14 октября Самарская Филармония приглашает всех на большой джазовый концерт.

«Три года назад я понял, что жители Самары и гости города не совсем знакомы с нашим джазовым наследием. Я задумался, что было бы здорово представить людям историю самарского джаза. Выставка рассказывает о джазовых местах, деятелях Самары-Куйбышева. Мы хотим возрождать джазовое наследие и сделать так, чтобы Самара стала одним из джазовых центров страны. Я уверен, что нам необходимо построить вертикаль джазового образования, создать джаз-клуб, музей джаза. Всё это позволит развиваться нашим музыкантам, создавать новые коллективы и оркестры — прокомментировал Денис Рыбаков. — Прежде всего хочется поблагодарить Фонд президентских грантов за поддержку, а также городскую администрацию, фонд Игоря Бутмана и Центр исследования джаза. И, конечно, мы получили невероятную поддержку в виде благодарностей от жителей нашего города».

Фото: департамент информационной политики СО