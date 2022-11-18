В СОУНБ состоится юбилейный концерт гуру самарской авторской песни, поэта и писателя Юрия Карпова

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19 ноября в 17:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает на юбилейный концерт «Собираю друзей» лауреата Грушинского фестиваля, гуру самарской авторской песни, поэта и писателя Юрия Карпова.

В программе – не только песни и стихи, но и презентация недавно опубликованной книги Карпова «Свёрнутое пространство», которая получила весьма впечатляющие отзывы от литературного сообщества страны.



«Книга Юрия Карпова – результат его многолетней литературной работы. Мне представляется, что основу этой книги, которая состоит из трёх частей – рассказы, стихи и песни, – составляет проза, которая свидетельствует о безусловной литературной одарённости автора и позволяет ему наиболее полно высказаться. А ему, судя по его рассказам, есть что поведать своим читателям. Пожелаем ему успеха», – сказал классик бардовской песни Александр Городницкий.



Барды – очень сплочённый народ, поэтому на юбилейном концерте Юрия Карпова выступят Ирина и Андрей Колесниковы, Алексей Аполинаров, Татьяна Ляндрес и Александр Вольдман, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ