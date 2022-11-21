В СОУНБ состоится лекция «Самарская хоральная синагога в жизни еврейской общины»

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24 ноября в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится лекция «Самарская хоральная синагога в жизни еврейской общины».

Спикер: Дина Дойч – директор частного общеобразовательного учреждения – школы «ОР Авнер». Дина родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк, США, в Самаре живет с 1997 года, по профессии она педагог, учитель математики. Кроме того, Дина Дойч преподавала иудейские религиозные дисциплины, руководила летними лагерями в Техасе, Калифорнии, Детройте в США, в г. Мюнхене в Германии и г. Вильнюсе в Литве.

Мероприятие подготовлено в рамках историко-документального проекта «Самарская хоральная синагога: путь длиною в сто лет». Кроме того, мы завершаем Год культурного наследия народов России, в течение которого областная научная библиотека постоянно обращалась к истории и традициям народов, проживающих и в нашей Самарской губернии.

Самарская хоральная синагога является архитектурным памятником начала ХХ века. Иудейский молельный дом был заложен почти 120 лет назад – в 1903 году и был построен по проекту самарского архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году. Знаменательно, что финансовую поддержку строительству оказали и русские купцы, и ремесленники, что свидетельствовало о благоприятном межнациональном климате в городе.

Из лекции слушатели узнают историю строительства и открытия крупнейшей в Европе хоральной синагоги, а также о том, какую роль она сыграла в культурной и религиозной жизни Самары. Кроме того, Дина Дойч расскажет о формировании еврейской общины, которая возникла около 150 лет назад в провинциальном купеческом городе на Волге.

Читатели областной научной библиотеки смогут ознакомиться с книжной выставкой, где покажут дореволюционные издания из отдела редких книг нашей библиотеки: сборники «Евреи России» (1877; 1906; 1917 гг.), где собраны очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев, написанные разными авторами. Среди ценных экспонатов будет Тора («Пятикнижие Моисеева») – все пять книг увидели свет во второй половине XIX века, раритет находится в частной коллекции, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ