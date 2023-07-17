В СОУНБ отметят 130-летие Владимира Маяковского

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19 июля в 18.00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится заседание TALKового книжного клуба, посвященного 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского – русского и советского поэта, драматурга, киносценариста, кинорежиссёра, киноактёра и художника. Маяковский был одной из наиболее значимых фигур русского искусства XX века, классиком советской литературы, редактором журналов «ЛЕФ» («Левый фронт») и «Новый ЛЕФ».

В программе вечера:

— Стихи Владимира Маяковского в исполнении самарского актера Александра Кузнецова.

— Литературно-искусствоведческая беседа о Владимире Маяковском.

— Беседа о творчестве большого поэта и футуризме с руководителем книжного клуба Анастасией Малышевой.

— Соприкосновение с современной Маяковскому эпохой через живопись и теорию искусства.

— Взгляд на синтез литературы и живописи на примере тандема Владимира Маяковского и художника-конструктивиста, фотографа Александра Родченко, создававшего первые советские рекламные плакаты.

— Рассказ о видении искусства Осипа Брика, теоретика русского авангарда.

Каждый из участников сможет попробовать создать картину в стиле русского авангарда. Проведет мастер-класс по художественному высказыванию в авангардном стиле руководитель отдела искусств Марина Черникова.

Вход свободный по предварительной регистрации в группе Центра поддержки и развития чтения, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото: пресс-служба СОУНБ