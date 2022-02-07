В СОУНБ состоится премьера спектакля "Всем, кого касается"

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12 февраля в 18:00 Самарский театр «Город» приглашаее на премьеру спектакля "Всем, кого касается" современного драматурга Даны Сидерос. Режиссёр - Ольга Рябова.

После спектакля состоится обсуждение с ведущим театральным критиком РФ Павлом Рудневым.

В одном из старших классов московской школы появляются два загадочных ученика. Они общаются на странном, понятном только им языке прикосновений. Вместе с тем в школе начинают происходить необъяснимо - тревожные события. Современная пьеса Даны Сидерос говорит о часто встречающемся жестоком явлении — травле подростка в школе, но касается не только буллинга. История метафорична, иносказательна и при этом в ней есть новый уровень правды, надежда и свет.

Пьеса «Всем кого касается» - лауреат конкурса новой драматургии «Ремарка» - 2018, вошла в шорт-лист премии «Кульминация».

Павел Руднев – театральный критик, который не только описывает, но и формирует современный театральный ландшафт. В своих исследованиях – будь то обстоятельная монография, рецензия на спектакль в театроведческом журнале или короткий пост в фейсбуке – умеет перекидывать мосты от традиции к современности; от отечественной к зарубежной драматургии и режиссуре. Руднев – значимая фигура в театральном сообществе и автор, которого читают театральные неофиты. Для него театр – место, где не отдыхают от реальности, а эту реальность постигают.

Место: пр. Ленина, 14 А (конференц зал Самарской областной универсальной научной библиотеки), сообщает пресс-служба театра "Город".

Фото: пресс-служба театра "Город"