В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым

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26 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить творческую встречу с писателем и поэтом Сергеем Чекуновым. Специальный гость библиотеки расскажет самарцам о книгах, в которых прославляются подвиги воинов, проливавших кровь за Российскую землю.

Сергей Павлович Чекунов – наш земляк, автор многочисленных литературных произведений, член Союза писателей России. В основном он известен благодаря своему документальному труду «Гаврилова поляна», за написание которого удостоен премии Эдуарда Кондратова в области литературы. Однако не менее значимым является и другое его сочинение – повесть «Счастливый человек». Она посвящена трудной судьбе ветерана Великой Отечественной войны – Геннадия Николаевича Кудрявенькова, лишившегося на фронте обеих ног и правой руки, но сохранившего в себе мужество и силу духа.

В ходе предстоящей встречи Сергей Чекунов обсудит с читателями сочинения поэзии и прозы о Великой Отечественной войне, а также поговорит о той литературе, которую сейчас читают российские офицеры и солдаты, принимающие участие в специальной военной операции. Основное внимание писатель уделит своей повести «Счастливый человек». На встрече будет присутствовать сын главного героя этой книги, Андрей Геннадьевич, который поделится историей жизни и подвига своего отца.

Грядущее событие пройдёт в рамках культурно-просветительского цикла «Хроника Войны. Хроника Победы», приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. О новых мероприятиях проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ « ВКонтакте » . Подписывайтесь и следите за новостями!

26 февраля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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