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В СОУНБ пройдет презентация книги Евгении Кривицкой «Леонид Коган. Письма»

24 сентября 2024 11:18
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В СОУНБ пройдет презентация книги Евгении Кривицкой «Леонид Коган. Письма»

25 сентября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация книги Евгении Кривицкой «Леонид Коган. Письма». В качестве ведущего встречи выступит сама автор-составитель биографического исследования. Она расскажет о концертной деятельности знаменитого скрипача-виртуоза и о музыкальной жизни Куйбышева 1940-х годов.

В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения Леонида Борисовича Когана – народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, одного из самых заметных представителей советской скрипичной школы. Хотя основную часть своей жизни скрипач прожил в Москве, Куйбышев играл не последнюю роль в его исполнительской карьере: именно здесь, ещё в годы Великой Отечественной войны, состоялись первые публичные концерты музыканта. Известно, что ещё сохранились афиши тех лет, а также письма родным, отправленные им из запасной столицы. Леонид Коган и после окончания войны не забывал наш город и не раз возвращался сюда с новыми выступлениями.

Жизни и творчеству Леонида Когана решила посвятить свои исследования Евгения Давидовна Кривицкая – органистка, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь». В её книге впервые опубликована переписка скрипача, которая ранее хранилась в семейном архиве. На страницах издания можно найти ценнейшие сведения о музыкальной культуре той эпохи, а также узнать много нового об отношениях Леонида Когана с его выдающимися современниками – Дмитрием Шостаковичем, Мстиславом Ростроповичем, Эмилем Гилельсом, Родионом Щедриным, Майей Плисецкой и другими деятелям искусства. Тексты писем сопровождены подробными комментариями от Евгении Кривицкой, каждый из которых позволяет лучше понять дух того времени.

Встреча с Евгенией Кривицкой будет сопровождаться показом редчайших кадров видеохроники, музыкальными номерами и выступлением специально приглашённых гостей.

Презентация книги «Леонид Коган. Письма» пройдёт в рамках V Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем». Подробности проекта можно узнать на его официальном сайте: nadvremenem.ru.

25 сентября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

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