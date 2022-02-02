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В СОУНБ представят московских художников Леонида и Елену Феодор

2 февраля 2022 14:34
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У посетителей появится возможность  познакомиться с представителями известной московской династии Феодор, в нашем городе они экспонируются впервые.

3 февраля 2022 года в Центре культуры и творчества Самарской областной универсальной научной библиотеки «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) начнет работать выставка самобытных московских художников Леонида Феодора и Елены Феодор.

Это первая экспозиция галереи «Новое пространство», которая открывает 2022 выставочный год. У посетителей появится возможность  познакомиться с представителями известной московской династии Феодор, в нашем городе они экспонируются впервые. Что кроме кровных уз связывает между собой этих мастеров? Общее философское поле, впечатления, привезенные из путешествий, интерес к этнокультуре или что-то еще? Унаследовала ли Елена что-то из эстетики, особенностей работы с цветом от своего отца? На эти вопросы предстоит ответить зрителям.

Впервые в нашем городе можно увидеть работы живописца, графика, скульптора, дизайнера и преподавателя, заслуженного художника России Леонида Феодора, который создал новое направление в современном искусстве ХХI века АРТ-ТЕКТОНИК, или архитект-арт. 

В галерее «Новое пространство» будут экспонироваться произведения за 20 лет творчества мастера, отражающие авторские находки в живописи, графике, скульптуре, ассамбляжах, арт-объектах, музобъектах и инсталляциях.

Цикл работ живописца, графика, художника-иллюстратора и педагога Елены Феодор посвящён такому сложному и противоречивому явлению, как взаимодействие различных этнических культур в эпоху мировой глобализации. Современная ситуация даёт примеры, когда в результате мультикультурного взаимодействия их взаимопроникновение становится настолько значительным, что приводит к глубоким структурным сдвигам.

В серии «Этнодиффузия», с которой предстоит познакомиться в галерее «Новое пространство», использован материал, который Елена Леонидовна собирает с 2006 года, это результат путешествий по Европе, в частности, по Италии, Франции, Испании. 

Вход свободный.   12+

 

Фото Сергея Осьмачкина

 

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