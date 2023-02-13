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В СОУНБ открывается выставка, посвященная классикам российской педагогики

13 февраля 2023 18:49
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2023 год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому тема новой экспозиции сегодня очень актуальна.

15 февраля в 14:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие комплексной выставки изданий «Выдающиеся российские педагоги-гуманисты: К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский». 2023 год объявлен Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса и престижа педагогической профессии, поэтому тема новой экспозиции сегодня очень актуальна.

На открытии выставки, посвященной российским педагогам-гуманистам, будут присутствовать почётные гости: исполняющий обязанности ректора Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии Светлана Юрьевна Бакулина и старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Сергеевич Русских. Кроме того, в торжественном мероприятии примут участие сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский и актер и режиссер Самарского театра юного зрителя «САМАРТ» Алексей Иванович Елхимов.

Уникальные издания из фондов библиотеки, представленные на выставке, позволят раскрыть основные гуманистические принципы великих отечественных педагогов, заложивших систему воспитания и образования в России. Среди книг прижизненное издание главного научного труда Константина Дмитриевича Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» в 2-х томах, вышедшее в 1868–1869 гг.; прижизненное издание книги Антона Семеновича Макаренко «Марш 30 года», вышедшее в 1932 году; а также книга Василия Александровича Сухомлинского «Верьте в человека», напечатанная в 1960 году еще при жизни педагога и писателя.

Ознакомиться с выставкой изданий «Выдающиеся российские педагоги-гуманисты: К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский» можно будет до 31 марта 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

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