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Шурале представляет собой существо из татарской и башкирской мифологии, олицетворяющее дух леса.
В СОУНБ открывается выставка Нурхатима Бикулова «Шурале»
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В СОУНБ открывается выставка Нурхатима Бикулова «Шурале»

9 марта 2022 15:38
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Шурале представляет собой существо из татарской и башкирской мифологии, олицетворяющее дух леса.

9 марта 2022 года в 18:00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (проспект Ленина, 14а) открывается выставка Нурхатима Бикулова «Шурале»: к 85-летию со дня рождения художника.

Шурале представляет собой существо из татарской и башкирской мифологии, олицетворяющее дух леса. Интересно, что сам художник иногда отождествляет себя с «татарским лешим», в его автопортретах проглядывают черты этого героя.

Ретроспективная экспозиция продолжит традицию галереи «Новое пространство» представлять творчество значимых самарских (куйбышевских) художников. Так, на выставке «Шурале» можно будет увидеть порядка ста работ Нурхатима Зарифовича Бикулова, относящихся к различным периодам его творчества. На выставке будут показаны наиболее значимые его темы: родное село, традиции и обряды, мифологические и сказочные мотивы, и, наконец, одна из основных линий художника – восхищение прекрасными женскими образами и обнаженной натурой. Откровенные нимфы в пуританское советское время создали немало проблем в жизни Бикулова.

Весной яркие жизнеутверждающие краски жанровых композиций Бикулова, его изящные девы, русалки и ведьмы, олицетворяющие женское начало многоцветного мира, приобретают особую актуальность.

Жители Куйбышева (Самары) уже знают почерк художника по монументальным панно Нурхатима Бикулова в зале торжеств Дворца бракосочетаний (1983 г.), в Салоне для новобрачных (1984 г.), роспись фойе медицинского института (1986 г.).

Художественная выставка «Шурале» будет работать с 9 марта по 9 апреля 2022 г.

Вход свободный, 18+

 

Фото:   минкульт СО

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