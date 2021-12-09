В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»

131

С 10 декабря 2021 года в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) открывается необычная выставка «Зимние истории».

Накануне Нового года и Рождества специалисты отдела литературы на иностранных языках собрали высказывания зарубежных писателей, а дизайнер областной научной библиотеки Елена Новикова создала открытки с цитатами о зиме, настроении, смыслах, которые вызывает самое холодное время года, о предчувствии самого любимого и долгожданного праздника.

Вся литературная коллекция выполнена в праздничных цветах, напоминающих о ёлке, новогодних шарах и волшебной ночи. Гости библиотеки смогут на обратной стороне писательских посланий оставить свои новогодние пожелания или описать чувства, которые волнуют их в Новый год, а в ответ – вытащить себе предсказание от иноязычных авторов.

Время работы выставки «Зимние истории» 10 декабря 2021 года – 10 января 2022 года.

Фото: минкульт СО