В СОУНБ начался новый конкурс для видеорежиссёров «Смотри в оригинале»

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале»! Принять участие в проекте приглашаются жители нашего региона, которые имеют как профессиональные, так и любительские навыки видеосъёмки и видеомонтажа.
«Смотри в оригинале» призван стать развитием и продолжением конкурса «Мистер Букер», который на протяжении шести лет проводился в Самарской области. Сохраняя прежнюю направленность, «Смотри в оригинале» даёт возможность мастерам видеосъёмки попробовать свои силы, поработав в формате «книги в кадре», или «буктрейлера» – короткого видеоролика, рассказывающего в художественной форме о каком-либо литературном произведении.
На конкурс принимаются работы в самых разных жанрах: это может быть видеофильм, мультфильм, анимация, игровой ролик – главное, чтобы видео повествовало о книге. Участниками проекта могут быть как отдельные жители Самарской области, так и творческие коллективы, которые могут прислать свои индивидуальные или коллективные работы длиной не более 3 минут.
Номинаций в конкурсе предусмотрено шесть:
«Лучший игровой буктрейлер» (для актёров);
«Лучший анимационный буктрейлер» (для мультипликаторов);
«Оригинальный жанр» (номинация, в которой будут отмечены работы, созданные с использованием самых оригинальных приёмов видеорежиссуры);
«Лучший детский буктрейлер» (для участников младшего школьного возраста);
«Ретрокино» (номинация для буктрейлеров, снятых в стиле чёрно-белых ретрокинолент с музыкой на фоне, субтитрами и без голосового сопровождения);
«Военный оператор» (видеоряд, посвящённый событиям Великой Отечественной войны и боевым действиям конца XX – начала XXI века в новейшей истории России).
Кроме того, по итогам зрительского голосования будет определён победитель в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Все конкурсанты получат сертификаты об участии, а лауреаты конкурса будут награждены дипломами и призами от партнёров проекта.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 26 июня включительно по адресу электронной почты: book_woriginal2025@mail.ru
Областной конкурс буктрейлеров «Смотри в оригинале» проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Музеем Эльдара Рязанова, самарским театром «Город» и кинотеатром ЦРК «Художественный». Подробные условия участия в проекте можно узнать в его сообществе «ВКонтакте», а также в Положении о конкурсе.