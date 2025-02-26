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В СОУНБ начался новый конкурс для видеорежиссёров «Смотри в оригинале»

26 февраля 2025 13:35
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В СОУНБ начался новый конкурс для видеорежиссёров «Смотри в оригинале»

Самарская областная универсальная научная библиотека объявляет о начале областного конкурса буктрейлеров «Смотри в оригинале»! Принять участие в проекте приглашаются жители нашего региона, которые имеют как профессиональные, так и любительские навыки видеосъёмки и видеомонтажа.

«Смотри в оригинале» призван стать развитием и продолжением конкурса «Мистер Букер», который на протяжении шести лет проводился в Самарской области. Сохраняя прежнюю направленность, «Смотри в оригинале» даёт возможность мастерам видеосъёмки попробовать свои силы, поработав в формате «книги в кадре», или «буктрейлера» – короткого видеоролика, рассказывающего в художественной форме о каком-либо литературном произведении.

На конкурс принимаются работы в самых разных жанрах: это может быть видеофильм, мультфильм, анимация, игровой ролик – главное, чтобы видео повествовало о книге. Участниками проекта могут быть как отдельные жители Самарской области, так и творческие коллективы, которые могут прислать свои индивидуальные или коллективные работы длиной не более  3 минут.

Номинаций в конкурсе предусмотрено шесть:

Кроме того, по итогам зрительского голосования будет определён победитель в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Все конкурсанты получат сертификаты об участии, а лауреаты конкурса будут награждены дипломами и призами от партнёров проекта.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 26 июня включительно по адресу электронной почты: book_woriginal2025@mail.ru

Областной конкурс буктрейлеров «Смотри в оригинале» проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Музеем Эльдара Рязанова, самарским театром «Город» и кинотеатром ЦРК «Художественный». Подробные условия участия в проекте можно узнать в его сообществе «ВКонтакте», а также в Положении о конкурсе.

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