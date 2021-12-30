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В широкий кинотеатральный прокат выходит фильм «Чемпион мира»

30 декабря 2021 09:28
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в широкий кинотеатральный прокат выходит фильм «Чемпион мира»

Сегодня в широкий кинотеатральный прокат выходит фильм «Чемпион мира». Фильм раскроет главную интригу легендарного поединка за шахматную корону между Анатолием Карповым в исполнении Ивана Янковского и Виктором Корчным – его играет Константин Хабенский.

«Чемпион мира»- новая режиссерская работа Алексея Сидорова, автора хитов «Т-34» и телесериала «Бригада». И на этот раз зрителя ждет зрелищная, острая, захватывающая драма о столкновении двух характеров, двух миров, двух идеологий.

Действующий чемпион мира Карпов, едва взлетевший на шахматный Олимп, – против закаленного бойца, одержимого и непредсказуемого гроссмейстера Корчного, который эмигрировал из СССР, чтобы взять реванш и отобрать у Карпова титул Чемпиона мира.

Матч, за которым следил весь мир, вся страна – от генсека до школьника. Почему цена победы в этом матче неизмеримо высока – зрители смогут увидеть в кино уже сегодня.

Фильм снят при участии телеканала «Россия» студией "ТриТэ" Никиты Михалкова. В этом партнерстве были созданы «Легенда номер 17», «Движение вверх», «Огонь» и многие другие хиты российского кинопроката.

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