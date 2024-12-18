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В сельском поселении Малый Толкай состоялся благотворительный концерт «Все для Победы!»

18 декабря 2024 15:25
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Собранные средства направлены на поддержку солдат в зоне СВО.

В сельском поселении Малый Толкай Похвистневского района состоялся благотворительный концерт «Все для Победы!». Собранные средства направлены на поддержку солдат в зоне СВО.

В концерте приняли участие артисты и музыканты художественной самодеятельности Малотолкайского Дома культуры.

«Я рад быть частью этого мероприятия и внести свой вклад в общее дело. Надеюсь, что мой талант поможет собрать средства для тех, кто нуждается в нашей поддержке», - поделился участник концерта.

В зале почтили память погибших минутой молчания. Особое почтение было оказано родителям погибших солдат, которые воспитали настоящих мужчин, отважных и стойких, способных в трудную минуту не отступить перед лицом опасности.«Это очень важное мероприятие. Мы как можем, стараемся поддерживать боевой дух солдат, их веру и скорейшую Победу» - делится житель сельского поселения.

В рамках мероприятия была организована выставка – продажа работ местных художников и мастеров декоративно – прикладного творчества.

 

Фото:    минкульт СО

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