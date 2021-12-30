В селе Васильевка открылась новая модельная библиотека «Васильевские параллели»

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В селе Васильевка Ставропольского района Самарской области на базе Васильевской сельской библиотеки филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская межпоселенческая библиотека» торжественно открылся центр общения «Васильевские параллели».

Благодаря участию в национальном проекте «Культура», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина небольшая сельская библиотека превратилась в современный прекрасно оснащенный культурный центр. Получив 5 млн. рублей из федерального бюджета, а также дополнительно выделенные из муниципального бюджета 2 719 144 рубля, стало возможным появление в небольшом помещении нескольких зон: «Территория универсального общения», пространство тихого чтения, молодежное пространство и др. Теперь здесь появился подиум для выступлений, будет работать театральная студия, появилась техническая возможность для просмотров фильмов и виртуального посещения концертов и спектаклей в лучших залах страны.

Все креативные локации для взрослых и маленьких посетителей смогут работать параллельно и читатели не будут мешать друг другу — отсюда и название «Васильевские параллели». Но если обычные параллельные линии не пересекаются, то Васильевские — пересекутся в точке выполнения запросов и потребностей жителей.

Пространство «Тихого чтения» послужит платформой создания продуктов виртуальной реальности, применения VR-технологий для знакомства с жизнедеятельностью и творчеством писателей, с возможностью «погружения» в воображаемые литературные сюжеты, посещения виртуальных экскурсий по литературным местам.

К услугам посетителей библиотеки-центра общения «Васильевские параллели» бесплатный доступ к полнотекстовым электронным ресурсам Национальной библиотеки, Национальной детской библиотеки, «ЛитРес», закуплено новое интерактивное и мультимедийное оборудование.

В здании проведен капитальный ремонт, удалось заменить оконные и дверные блоки, отремонтировать фасад здания, провести серьезные электромонтажные и сантехнические работы, в библиотеке установили систему автоматической пожарной и охранной сигнализации. Для «Васильевских параллелей закупили мебель, даже приобрели книжные стеллажи на колесиках, которые легко можно отодвинуть, расширяя пространство. В новых шкафах обновились и книги — в рамках нацпроекта приобретено более 2500 экземпляров современной художественной и отраслевой литературы. Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации.

Заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки Наталья Малкова прочитала поздравительный адрес от министра культуры Самарской области Татьяны Мрдуляш: «…сегодня Васильевская сельская библиотека –филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская межпоселенческая библиотека» муниципального района Ставропольский Самарской области – одно из самых заметных учреждений культуры Самарской области…Хочу отметить работу библиотекарей. Именно вы являетесь хранителями человеческих знаний, организаторами проектов, направленных на образование и творческого развития подрастающего поколения. Надеюсь, что модернизация библиотеки даст новый импульс для роста для коллектива и позволит быть интересным местом для жителей поселка для разных возрастов», — сказано в поздравлении.

Глава поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области Юрий Писарцев напомнил гостям обновленной модельной библиотеки историю родного села, поводы и достижения, по которым к ним приезжали первые лица нашего государства. «Именно представители нашего поколения будет приходить сюда и передавать нашу богатую историю и традиции молодежи и детям, анализировать то хорошее, которое есть в современном мире, и познавать его. Идея создания новой модельной библиотеки рождалась и воплощалась три года…Я очень рад, что первый в нашем муниципальном районе культурный центр такого уровня появился именно в селе Васильевка», – отметил Юрий Александрович.

А директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская межпоселенческая библиотека»… Ольга Лысова призналась, что получения статуса «модельной» и создание в Васильевке такого центра общения было ее давней мечтой: «Очень приятно, что в год 170-летия губернии ознаменовал себя таким важным для нас — ставропольчан событием…Это победа!», – радостно заметила она.

Очень довольны открытию «Васильевских параллелей» и юные читатели.

«Мне здесь очень нравятся новые книжки. Я выбрала литературу про котов, потому что хочу стать ветеринаром. А еще мне нравится 3-d ручка, которой здорово получается раскрашивать картинки», — говорит третьеклассница Арина Мазур. А ее подруга Маргарита Данилова собирается проводить в «Васильевских параллелях» все выходные. Девочка мечтает стать врачом и уже нашла на полках полезную литературу по анатомии человека.

Фото: минкульт СО