В САТОБ пройдет концертная программа «О, верю, верю, счастье есть!»

9 ноября в 15:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет концертная программа «О, верю, верю, счастье есть!». (12+)

В конце отметят 110-летний юбилей со дня рождения русского композитора Георгия Васильевича Свиридова.

Этот замечательный юбилей станет поводом вспомнить о его великом вкладе в мировую музыку. Георгий Васильевич, чьи произведения вдохновлены русской поэзией и народными мотивами, оставил после себя наследие, которое продолжает жить и радовать сердца слушателей.

В вокальных произведениях Свиридова оживают знакомые строчки из литературных шедевров великих поэтов, таких как Александр Пушкин, Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский и другие. Композитор верил, что искусство должно быть простым и понятным, и стремился к глубокому слиянию слова и музыки, где слово всегда стоит превыше всего.

В честь этого события мужской состав солистов оперной труппы подготовил концертную программу «О, верю, верю, счастье есть!». На сцене выступят: Никита Шаров, Максим Зырянов, лауреат международного конкурса Владимир Боровиков, лауреат международного конкурса Максим Сударев, лауреат международных конкурсов Степан Волков, Иван Григорьев и заслуженный артист России, народный артист Самарской области Андрей Антонов.

Солистов поддержит концертмейстер – лауреат международных конкурсов Роман Ерицев.

В программе вы услышите известные романсы и песни композитора: «Роняет лес багряный свой убор», «Предчувствие», «Изгнанник», «По-осеннему кычет сова», «Слеза», «Осень», «Берёзка», «Подъезжая под Ижоры», «История про бублики и про бабу», «Робин», «Папиросники», «Голос из хора», «Зимняя дорога» и многие другие.

