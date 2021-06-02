В Самару на гастроли приедет Астраханский театр оперы и балета

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В июне в рамках федерального проекта состоятся обменные гастроли между музыкальными театрами Астрахани и Самары.

Увидеть спектакли Астраханского театра Оперы и Балета зрители Самары смогут с 30 июня. В этот день труппа представит один из своих лучших спектаклей – номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», драматическую легенду Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Астраханский театр Оперы и Балета - первый российский театр, который осуществил сценическую постановку 12 сентября 2015 года. Авторское жанровое обозначение — «драматическая легенда», что на деле является причудливым сплетением оперы, оратории, программной симфонии и балета. На это стоит посмотреть!

В спектакле применяются сложнейшие современные технологии, позволяющие создать грандиозный эффект 3D-пространства. Без специальных очков зрители буквально погружаются в бездонные глубины космоса, в фантастические миры и ужасающие адские бездны.

2 июля балетная труппа театра представит премьеру — авторский балет «Lе Pari» на музыку Шопена. Постановку осуществил главный балетмейстер, народный артист России Дмитрий Гуданов. Спектакль посвящён гениальному композитору и пианисту Фридерику Шопену и начинается в парижский период жизни Шопена, когда им овладела любовь к Жорж Санд. Среди действующих лиц балета – многие реальные исторические личности. Одноактный балет начнется с финальной точки — воспоминаний Жорж Санд. В центре событий — Фридерик Шопен: противоречивый, пронзительный, талантливый, сложный и утонченный.

Завершатся гастроли 3 июля показом гала-концерта «Шедевры советского балета». Советский балет стал эпохой новаторских преобразований. Именно в этот период выросла плеяда талантливых мастеров балета. Взыскательной публике будут показаны самые интересные и яркие номера из знаковых советских балетов: Цезарь Пуни «Диана и Актеон» (pas de deux), хореография Агриппины Вагановой; Мориц Мошковский «Вальс», хореография Василия Вайнонена; Сергей Прокофьев «Ромео и Джульетта» (сцена у балкона), хореография Леонида Лавровского; Пётр Чайковский «Щелкунчик» (pas de deux), хореография Василия Вайнонена; Сергей Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини», хореография Михаила Лавровского; Кристоф Глюк «Мелодия», хореография Михаила Мессерера; Рикардо Дриго «Талисман» (pas de deux), хореография Петра Гусева.

С ответными гастролями Самарский академический театр оперы и балета приедет в Астрахань с 1 по 4 июля. Готовятся к показу три спектакля: «Вечер балетов Владимира Бурмейстера», балет «Эсмеральда», опера «Севильский цирюльник».