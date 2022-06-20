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Приглашены к участию молодые режиссёры Андрей Гончаров, Иван Комаров и Андрей Сидельников, которые за пять дней сделают с артистами театра эскизы спектаклей.
В Самарском театре драмы стартует работа Лаборатории молодой режиссуры
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В Самарском театре драмы стартует работа Лаборатории молодой режиссуры

20 июня 2022 17:25
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Приглашены к участию молодые режиссёры Андрей Гончаров, Иван Комаров и Андрей Сидельников, которые за пять дней сделают с артистами театра эскизы спектаклей.

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького с 20 июня стартует работа Лаборатории молодой режиссуры. Тема: «Современная комедия для театра».

Приглашены к участию молодые режиссёры Андрей Гончаров, Иван Комаров и Андрей Сидельников, которые за пять дней сделают с артистами театра эскизы спектаклей.

" Я рада, что внедряется такая творческая интересная форма работы, как лаборатория молодой режиссуры. Желаю её участникам вдохновения, творчества и, конечно же, успехов!" –пожелала участникам и организаторам Татьяна Павловна Мрдуляш, министр культуры Самарской области.

20 июня в 15:00 для участников Лаборатории главный режиссёр театра Михаил Лебедев провел читку пьесы Дмитрия Богославского «Катапульта».

В воскресенье, 26 июня, пройдут открытые показы эскизов с живым обсуждением для зрителей и профессионального жюри.

В качестве экспертов организаторами лаборатории приглашены:
— театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения Кристина Матвиенко (Москва);
— театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения Евгения Тропп (Санкт-Петербург).

26 июня с 12:00 до 13:00 – будет показан первый эскиз («Я танцую как дебил», автор пьесы Игорь Витренко). С 14:00 до 15:00 – второй эскиз («Палачи», автор текста британско-ирландский драматург Мартин Макдонах) и с 16:00 до 17:00 – третий эскиз (по повести Виктора Пелевина «День бульдозериста». В 18.00 — подведение итогов работы лаборатории.
Зрители и эксперты смогут обсудить эскизы после каждого показа и проголосовать («за» или «против»). По итогам показа эскизов и недельного творческого марафона будет принято решение о доработке и полноценной постановке спектакля.

Министр культуры также отметила, что профессионалы индустрии и публика получат возможность увидеть новые пьесы на самарской сцене, новый материал. Результатом работы лаборатории станет возможность увидеть спектакль в процессе его рождения и создания. Татьяна Мрдуляш также отметила, что проект был поддержан Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым в дни празднования юбилейной даты 170 лет со дня основания Самарского академического театра драмы имени М. Горького. Идея о создании лаборатории молодой режиссуры родилась в коллективе учреждения культуры.

Театр обретёт новое название в репертуаре (если какой-то эскиз признается интересным для доработки), артисты театра за краткий, но невероятно интенсивный период репетиций получат мощный профессиональный тренинг, режиссёры получат новый профессиональный опыт, а зрители — неожиданную для них возможность повлиять на театральный процесс.
Билеты доступны по ссылке на сайте театра, сообщает пресс-служба минкульта СО.

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