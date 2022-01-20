В самарском зоопарке объявили конкурс на игрушки для попугаев

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Самарский зоопарк объявляет конкурс «Игрушки для Карлуши».

Попугаи – невероятно яркие, умные и подвижные птицы. В Самарском зоопарке содержится 8 видов этих птиц – сине-желтый ара, Александров кольчатый попугай, ожереловый попугай, розелла, корелла, сенегальский попугай, розовощекие неразлучники и хорошо всем известные – волнистые попугайчики, самых разных окрасов.

Поскольку попугаи очень игривы, общительны и любопытны, то им постоянно требуется что-то менять в окружающей их обстановке. Хорошим разнообразием досуга этих птиц являются игрушки. Поэтому зоопарк объявляет конкурс «Игрушки для Карлуши».

Предлагаем включить бурную фантазию и применить свои творческие навыки в изготовлении игрушек для попугаев. Игрушки должны быть сделаны из безопасных природных материалов (дерево, ивовые прутики, пеньковая веревка и т.д.) или металла и плотного пластика, без мелких деталей, которые попугаи могут оторвать и проглотить. Если хотите придать яркости игрушке, то можно использовать пищевую краску.

Игрушки принимаются с 24 января по 15 февраля 2022 г. в отделе НПО и на кассе зоопарка с 10.00 до 16.30 ежедневно. Обязательно приложите анкету к своей работе, где укажите ФИО и контактный телефон.