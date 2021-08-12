В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» готовятся к новому театральному сезону

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12 августа в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» прошло первое собрание коллектива, посвященное новому сезону.

Торжественное собрание коллектива директор театра «СамАрт» Сергей Соколов по традиции начал с поздравления юбиляров: букеты цветов вручили Милле Каминской, заведующей труппой театра, и актрисе Ольге Агаповой по случаю 30 лет работы в ТЮЗе.

Рассказал Сергей Соколов и о планах СамАрта на 91-92-й театральный сезон. Уже 28 августа первые зрители войдут в Новый зал, чтобы посмотреть спектакль Александра Кузина «Сказки Чуковского» — вместе со школьниками и их родителями театр подготовится ко Дню знаний. Официальное открытие сезона намечено на 24 сентября: в этот день СамАрт планирует сыграть премьеру по рассказам Ивана Бунина «Темные аллеи». Над спектаклем работают режиссер Анатолий Праудин, художник Марина Евдоченкова.

Еще две премьеры нового сезона – музыкальные. Мюзикл «Обыкновенное чудо» в СамАрте поставит Дмитрий Белов, лауреат премии «Золотая Маска» как лучший режиссер оперы/мюзикла. Сценография Юрия Харикова обещает быть масштабной и завораживающей. Знакомый самарскому зрителю балетмейстер, режиссер музыкального театра Алексей Фроленков (он сочинял пластику к спектаклю СамАрта «Опять цветет акация…») ставит на Новой сцене музыкальную историю по мотивам Чарльза Диккенса «Оливер». Композитор – Александр Чайковский, инсценировка – Лев Яковлев. Над новогодней постановкой, которую можно будет увидеть с 20 декабря, работают Павел Самохвалов и Татьяна Наумова.

Уже в сентябре свои ведущие спектакли СамАрт повезет в Уфу. Театр принимает участие в проекте Министерства культуры РФ «Большие гастроли». На сцене Молодежного театра республики Башкортостан Самарский ТЮЗ сыграет «Маугли», «Храброго зайца» и «Хануму».

Фото: минкульт СО