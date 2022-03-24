В Самарском театре оперы и балета зрителей встретят персонажи спектаклей на музыку Дмитрия Шостаковича

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27 марта, в Международный день театра, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича зрителей вечернего спектакля «Баядерка» ждет праздничный перформанс.

В фойе «Песней о встречном» Дмитрия Шостаковича зрителей встретит хор Самарского театра. Партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов, пианист Роман Ерицев в образе великого композитора.

Перед спектаклем и в первом антракте в колонном зале на втором этаже, где продолжает свою работу выставка, посвященная 80-летию со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича, солисты оперной труппы покажут самые яркие фрагменты из спектакля «Игроки» – неоконченной оперы Шостаковича, написанной в эвакуации в Куйбышеве в 1941-1943 годах.

Эту оперу на основе одноименной комедии Николая Гоголя, спустя 25 лет после премьеры в театре «Санктъ-Петербургъ опера», под музыкальным руководством Евгения Хохлова возобновил народный артист России, режиссер Юрий Александров в 2021 году в рамках фестиваля «Шостакович XX век» на сцене Самарского театра оперы и балета.

Напомним, что в начале марта 2022 года Самарскому академическому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

На фото - сцена из оперы "Игроки". Фотограф Александр Крылов.