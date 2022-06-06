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В Самарском театре оперы и балета прошел спектакль для военнослужащих

6 июня 2022 13:10
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в Самарском театре оперы и балета прошел спектакль для военнослужащих

5 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоялся показ оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» в рамках проекта «Открытый занавес».

Учреждения культуры по всей стране проводят благотворительные мероприятия для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, военнослужащих и членов их семей, ветеранов и волонтеров, а также представителей молодежных организаций.

«Отечественная культура пронизана идеей любви к Родине. И мы, как крупнейшее учреждение культуры области, не могли остаться в стороне от акции «Открытый занавес» и провели благотворительный показ для военнослужащих и членов их семей. Не случаен был и выбор спектакля – прекрасная опера великого русского композитора на основе произведения классической русской литературы, приуроченная ко дню рождения Александра Пушкина», – отметил генеральный директор театра Сергей Филиппов.

Более четырехсот военнослужащих и членов их семей провели этот вечер в театре оперы и балета, наслаждаясь прекрасной музыкой Петра Чайковского. Дирижировал спектаклем Алексей Ньяга

Фото: Александр Крылов

 

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