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В Самарском театре драмы состоится премьера "Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях"

13 декабря 2023 10:37
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В Самарском театре драмы состоится премьера "Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях"

16 и 17 декабря 2023 года на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится премьера спектакля по произведению Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

Постановка осуществлена накануне празднования юбилея великого российского поэта, 225 лет со дня рождения которого весь мир будет отмечать в 2024 году.

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» в режиссерской постановке Александра Черепанова — это попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, попытка выйти из тени коллективного восприятия Пушкина, где ведущую роль будет играть театр, а текст станет источником вдохновения.

Самарцы познакомились с режиссёром в июне, когда в театре проходила творческая «II Лаборатория молодой режиссуры». Александр Черепанов представил на сцене эскиз по «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях». После показа художественное руководство театра приняло решение, что эскиз необходимо превратить в полноценный спектакль.

Спектакли будут идти в декабре и все новогодние каникулы.
 Билеты доступны по Пушкинской карте. 12+

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