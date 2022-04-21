В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина

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25 апреля отмечается экологический праздник, посвященный одной из самых необычных птиц в мире – Всемирный день пингвина.

В этот день принято поднимать тему охраны пингвинов и их популяции. С 2020 года праздник стали отмечать и в Самаре, ведь с открытием Самарского океанариума у жителей города появилась возможность познакомиться с пингвинами Гумбольдта – редкий краснокнижный вид, который представлен только нескольких океанариумах страны. Наши пингвины были рождены в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус и приехали в Самару в начале 2020 года.

23 и 24 апреля в Самарском океанариуме пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню пингвина. В 11.00 и 15.00 для посетителей будут организованы экскурсии и лекции, также в это же время можно будет понаблюдать за процессом кормления. После экскурсовод проведёт викторину и разыграет участников памятные призы и мягкие игрушки.

Дата Всемирного дня пингвина была выбрана неслучайно: каждый год весной пингвины мигрируют, чтобы обзавестись потомством. Праздник поддерживают многие природоохранные организации, в том числе «Гринпис».

Справка:

Численность пингвинов Гумбольдта по всему миру насчитывает всего 12 000 пар, из которых 8 000 гнездится в Чили, а 4 000 — в Перу. Вид достаточно уязвимый, так как мощная фаза течения Эль Ниньо в 1982—1983 годах препятствовала поднятию холодных вод из глубин океана, богатых кислородом, что привело к гибели рыбы и потере 65% популяции пингвина Гумбольдта. В неволе они доживают до 30 лет и более, а в дикой природе продолжительность жизни, как это не печально вдвое меньше. Живут небольшими колониями и считаются очень заботливыми родителями. Птицы очень контактные, не боятся людей и дружелюбны. В среднем высота этих пингвинов достигает 65–70 см, а вес 4,5 — 5 кг. Под водой могут развивать скорость до 36 км/ч. Питаются преимущественно стайной рыбой, а также кальмарами и ракообразными. Предпочитает есть рыбку целиком, кусочки эта птица есть не будет.

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