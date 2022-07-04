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В Самарском областном художественном музее состоялось открытие выставки «Грани XX века»

4 июля 2022 16:59
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В рамках открытия состоялась презентация нового красочного альбома, посвященного настоящей экспозиции.

30 июня в Самарском областном художественном музее состоялось открытие долгожданной выставки «Грани XX века», приуроченной к 125-летнему юбилею коллекции. Мраморный зал давно не видел такого нашествия восторженных любителей живописи, замиравших перед шедеврами из музейного собрания русского искусства прошлого столетия. Экспозиционное пространство, оформленное в виде гигантского хронографа, дополнительным образом усиливало эффект восприятия произведений ведущих мастеров ХХ века: Александра Самохвалова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Элия Белютина, Юрия Злотникова и многих других.

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Самарского художественного музея Алла Шахматова: «Этой выставкой мы хотим показать вам все богатство и разнообразие наших фондов, большая часть которых собиралась в течение именно века двадцатого, но, к сожалению, редко выставляется. Для нас очень важно, чтобы вы, дорогие друзья, знали об этих сокровищах!».

Куратор выставки, заведующий научным отделом музея Светлана Шатунова так охарактеризовала экспозицию: «В этом году, в связи с юбилеем, мы хотели показать в едином пространстве музея всю нашу коллекцию, насколько это возможно. Поверьте, что здесь представлена лишь верхушка айсберга, поскольку огромное собрание искусства XX века нуждается в отдельной выставочной площадке. Здесь мы решили остановится на определенных вехах ушедшего столетия, сосредоточившись на отдельных именах, которые могут дать представление о том, как развивалось отечественное искусство вплоть до начала нынешнего столетия».

Также в рамках открытия состоялась презентация нового красочного альбома, посвященного настоящей экспозиции.

Выставка «Грани XX века» работает до 4 сентября, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

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