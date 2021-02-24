В Самарском областном художественном музее откроется выставка «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре»!

100

Выставка начнет работать с 26 февраля в мраморном зале Самарского областного художественного музея в рамках проекта «Новые «реализмы».

Выставка «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре» — это совместное исследование филиала Третьяковской галереи и Самарского художественного музея. Нашей целью было обращение к истокам нового художественного языка, впервые пришедшего в город после Октябрьской революции.

Выставка представляет собой целостный архитектурный проект, полностью преобразующий главное пространство Самарского художественного музея — мраморный зал. Всего на выставке представлено шестьдесят произведений из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского художественного музея и частных собраний.

Первая часть экспозиции, «Музей-мечта», воспроизводит неосуществленный проект первого в Самаре музея современного искусства по типу Музея живописной культуры (МЖК), работавшего с 1919 по 1929 годы в Москве и ставшего первым в мире музеем современного искусства под руководством художников — Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко и других.

Вторая часть экспозиции, «Новая фигуративность», посвящена творчеству художников, работавших в Самаре в 1919-1921 годах: Самуила Адливанкина, Николая Попова, Георгия Ряжского, впоследствии образовавших группу «НОЖ» в Москве. Именно в Самаре были заложены основные художественные принципы этой группы, совпадающие с магистральными поисками эпохи двадцатых — возвращению в искусство человека с его живыми эмоциями, но уже как коллективного субъекта в контексте сюжетов и образов, призванных воздействовать на широкие народные массы. Путь этих художников воспроизводит самый драматичный сюжет эпохи — превращение идеалов авангарда 1910-х в соцреалистическую доктрину 1930-1950-х годов.

Организаторы проекта:

Государственная Третьяковская галерея

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре

Самарский областной художественный музей

Проект реализован при поддержке Л.В. Михельсона.

6+