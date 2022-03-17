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В Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей

17 марта 2022 11:14
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в Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей

В СОИКМ им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142) с 26 марта начинается новый цикл занятий музейной программы для посетителей с детьми дошкольного возраста (от 4 до 6 лет). Занятия цикла «Рядом с печкой» направлены на знакомство с предметами бытовой жизни крестьян, которые использовались во время приготовления и приема пищи. Все это располагалось рядом с главным объектом избы - печью.

Дети не только узнают много интересного о старинных предметах, но и создадут их, применяя традиционные техники. Каждое занятие состоит из экскурсии и мастер-класса, методически разработанных для организации совместной работы детей дошкольного возраста и их родителей. По окончании занятия каждый ребенок уносит с собой поделку, изготовленную своими руками.

График занятий:

26 марта – украшение полотенца штампами.

Рассмотрев старинные полотенца с различными орнаментами, ребята раскроют тайны загадочных узоров. На занятии дети узнают, как раньше украшали полотенца и как их использовали. В домах было много полотенец и далеко не все служили для вытирания. В конце каждый совместно с родителями создаст свое уникальное полотенце и украсит с помощью штампов.

2 апреля – изготовление солонки из глины.

В давние времена соль имела особый смысл. На занятии дети раскроют непростое значение этого продукта и узнают почему раньше было принято встречать гостей с хлебом-солью. На примере музейных экспонатов дети увидят каких форм делали солонки и из каких материалов, а после с помощью родителей изготовят солонку из глины.

9 апреля – роспись деревянной ложки.

На занятии дети рассмотрят разные ложки из фондов музея. Одни предназначались для жидкой пищи, другие ложки брали с собой охотники и рыбаки, спрятав их в голенище сапога. из каких материалов их делаю, как изготавливали ложки из дерева какие существовали правила пользования ложкой

 

16 апреля – изготовление глиняного горшка.

Раньше еду в печи готовили с помощью глиняного горшка. На музейном занятии дети рассмотрят старинные горшки разных форм и размеров, узнают назначение каждого горшка, познакомят со старинной техникой их изготовления. В конце каждый совместно с родителями изготовит небольшой сувенирный горшочек из глины в технике налепа по кругу.

Начало всех занятий в 11.00, продолжительность 45–60 минут.

Цена билетов:

детский – 200 рублей

взрослый – 100 рублей.

Возрастное ограничение 0+

Занятия проводятся только по предварительной записи. Группа формируется из детей в сопровождении взрослых. Количество детей в группе – не более 15-ти человек.

Ссылка для записи в группе ВКонтакте «Этнографический театр СОИКМ им. П.В. Алабина»: https://vk.com/topic-16875735_48569139

Телефоны для записи: (846)333-64-23, (846)333 25 18.

 

 

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