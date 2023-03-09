Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздничная программа.
В Самарском Историческом парке пройдет «Весенний фестиваль»
Это уже 15-я двойня, рожденная в этом году. Молодой семье вручили подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище».
В Перинатальном центре больницы Середавина сегодня состоялась торжественная выписка мальчиков двойняшек
В 2022 году данную выплату получили 414 семей региона.
В губернии предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье
Жена толкнувшего подростка под поезд метро мужчины рассказала о его болезни
15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура Москвы: мужчина толкнул подростка под движущийся поезд на Кольцевой линии
У животных они могут вызывать сухость кожи из-за другого уровня pH (кислотно-щелочной баланс).
Ветеринар: кошек нельзя мыть шампунями, которыми пользуются люди
В ближайшее время запланирован раскол льда с привлечением ледокола в районе правого берега Волги на участке между затонами сёл Климовки и Актуши, а также в затоне села Актуши.
Жителей Тольятти и Шигонского района предупреждают о предстоящей эвакуации флота перед весенним ледоходом
Для торжественного вручения заслуженных наград все участники конкурса были приглашены в Музей истории органов внутренних дел Самарской области.
В ГУ МВД СО наградили лауреатов творческого конкурса «Участковый глазами детей»
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.55
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском Историческом парке пройдет «Весенний фестиваль»

9 марта 2023 20:54
87
Праздничная программа.

11 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет «Весенний фестиваль», приуроченный к Международному женскому дню.

Праздничная программа: 

12:00 Мастер-класс для детей «Аленький цветочек» (6+)
Это не только возможность изготовить праздничную открытку в технике аппликации, но еще и совершить увлекательное путешествие в прошлое с помощью экспозиции «Рюриковичи» в Историческом парке. На мастер-классе вы вспомните сказку «Аленький цветочек», узнаете историю ее создания и биографию автора – Сергея Тимофеевича Аксакова – семья которого неразрывно связана с историей Самары.
Стоимость: 300 руб.
13:00 Сборная экскурсия «Жизнь женщины: от княгини до императрицы»
Экскурсия посвящена женской истории от древних княгинь до последней императрицы в зале династий Рюриковичей и Романовых. О том, что женщины в современное время могут получать образование, строить карьеру и выбирать свою судьбу, знает каждый. Но задумывались ли вы о том, как выглядел окружающий женщину мир ранее?
Чем отличался быт царицы от простой крестьянки? Почему женщины не раз занимали место правителя? Для чего женщине предписывалось носить не менее 2–3 платьев одновременно? Какая императрица считалась самой модной дамой своего времени? Обо всем этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.

(Возможна оплата по Пушкинской карте)
Стоимость: 250 руб.

15:00 Концертная программа:
- выступление образцового хореографического коллектива «Маскарад» и образцовой вокальной студии «Лира»;
- выступление и мастер-класс по историческим бальным танцам от Танцевального коллектива Армида.
Вход свободный.

Звоните и бронируйте места на мастер-класс и экскурсии по телефону: +7 (846) 250-01-52, 250-01-32

Стоимость входных билетов в Исторический парк:
взрослые – 200 рублей;
студенты/пенсионеры/льготники – 100 рублей;
дети до 16 лет – бесплатно.
(Возможна оплата по Пушкинской карте)
 

Фото:   пресс-служба Исторического парка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
210
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
259
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
588
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
2670
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
535
Весь список