В Самарском Историческом парке пройдет «Весенний фестиваль»

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11 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет «Весенний фестиваль», приуроченный к Международному женскому дню.

Праздничная программа:

12:00 Мастер-класс для детей «Аленький цветочек» (6+)

Это не только возможность изготовить праздничную открытку в технике аппликации, но еще и совершить увлекательное путешествие в прошлое с помощью экспозиции «Рюриковичи» в Историческом парке. На мастер-классе вы вспомните сказку «Аленький цветочек», узнаете историю ее создания и биографию автора – Сергея Тимофеевича Аксакова – семья которого неразрывно связана с историей Самары.

Стоимость: 300 руб.

13:00 Сборная экскурсия «Жизнь женщины: от княгини до императрицы»

Экскурсия посвящена женской истории от древних княгинь до последней императрицы в зале династий Рюриковичей и Романовых. О том, что женщины в современное время могут получать образование, строить карьеру и выбирать свою судьбу, знает каждый. Но задумывались ли вы о том, как выглядел окружающий женщину мир ранее?

Чем отличался быт царицы от простой крестьянки? Почему женщины не раз занимали место правителя? Для чего женщине предписывалось носить не менее 2–3 платьев одновременно? Какая императрица считалась самой модной дамой своего времени? Обо всем этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.

(Возможна оплата по Пушкинской карте)

Стоимость: 250 руб.

15:00 Концертная программа:

- выступление образцового хореографического коллектива «Маскарад» и образцовой вокальной студии «Лира»;

- выступление и мастер-класс по историческим бальным танцам от Танцевального коллектива Армида.

Вход свободный.

Звоните и бронируйте места на мастер-класс и экскурсии по телефону: +7 (846) 250-01-52, 250-01-32

Стоимость входных билетов в Исторический парк:

взрослые – 200 рублей;

студенты/пенсионеры/льготники – 100 рублей;

дети до 16 лет – бесплатно.

(Возможна оплата по Пушкинской карте)



Фото: пресс-служба Исторического парка