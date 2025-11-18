Я нашел ошибку
Главные новости:
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов.
Ночью и утром 19 ноября в регионе ожидается усиление  ветра
Не позднее 1 декабря 2025 года необходимо оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц.
УФНС СО напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов
В Самаре ночью до +7°С, днем до +9°С.
19 ноября в регионе дожди, до +9°С
Более 40 спортсменов – гиревиков из числа сотрудников МЧС России продемонстрировали свои навыки в программе гиревого двоеборья, выполняя упражнения «рывок» и «толчок» с гирями массой 24 кг.
Сотрудник МЧС СО занял 2 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту
Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности».
В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»
Победители и призеры получили путевки на международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего-2025», который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 23 декабря.
Команда Самарской области стала победителем Кубка технологических видов спорта-2025 в Москве
Дарья взяла золото в категории до 168 см в дисциплине «артистический фитнес» и стала победительницей абсолютного первенства.
Дарья Шаповалова из Самары - чемпионка мира по бодибилдингу
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
В Самарском художественном музее откроется выставка Николая Ельцова «Из осени в осень»

18 ноября 2025 15:35
97
В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.

20 ноября в 18.00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки Николая Ельцова «Из осени в осень».  (0+)

В экспозицию войдут живописные работы художника, созданные в жанре пейзажа и натюрморта.

В своих творческих поисках Ельцов прошел разные направления, но всегда уделял огромное значение цвету, как главному выразительному средству. Живописец разработал свою цветовую теорию, выделяя не просто теплый и холодный спектр, но также горячий и прохладный.

Исходя из своих представлений, художник пишет пейзажи и натюрморты. Основываясь на многолетних наблюдениях, написав сотни натурных этюдов, в первую очередь – это излюбленные места Бахиловой поляны и окружающие ее пейзажи, он перерабатывает натурный мотив, создавая картины природы, где форма предметов, пространство и состояние передается цветовыми пятнами.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

Новости по теме
