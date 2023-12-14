в Самарском художественном музее открывается первый ольфакторный проект

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«ЗИМ Галерея» и Самарский областной художественный музей расширяют границы восприятия искусства через ароматы. 10 картин, 10 ароматов, 10 историй ждут посетителей музея с 16 декабря по 31 января при посещении экспозиции «Русское искусство».

Парфюмерия очень похожа на изобразительное искусство и архитектуру — здесь есть свои традиции, течения, мода. Синтензия ароматов и картин – художественный инструмент, позволяющий по-новому взглянуть на работы, усилить их восприятие, ведь запахи легко ассоциируются с фактурами, материалами, природой: ароматы свежего утра у воды, свежескошенной травы или трамвая, мчащего по городу с открытыми окнами.

В проекте «Ароматы авангарда» участвуют 10 картин русского авангарда из фонда Самарского областного художественного музея. По тифлокомментариям картин самарский бренд «Без повода» создал 10 ароматов: смысловые наслоения здесь безудержны и индивидуальны, ведь ароматы, как и изобразительное искусство воспринимаются людьми по-разному. У проекта есть и инклюзивная миссия: запахи смогут передать дополнительную информацию о картинах незрячим и слабовидящим гостям музея.

Авангард для проекта был выбран не случайно. Основные черты конструктивизма, который стал основой проекта жилого комплекса «ЗИМ Галерея» — строгость, лаконизм и геометрические формы, и вырос он в самостоятельное течение именно из русского авангарда, многое взял от него и распространился на такую сферу как архитектура.

Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея:

«Коллекция русского авангарда - жемчужина собрания Самарского художественного музея. Эти произведения известны как в России, так и далеко за ее пределами. Рады, что она вдохновила «ЗИМ галерею» на создание ароматов. Надеюсь, что они будут такими же уникальными, как наши произведения».

Мария Иванова, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент»:

«Нам бы хотелось этим проектом не только расширить границы восприятия искусства и архитектуры, но и напомнить о таком сокровище, как русский авангард. Исторически сложилось, что именно Самарский худмузей хранитель богатейшей коллекции русского авангарда разных лет — это огромная гордость для каждого самарца и большая удача — вот так легко соприкоснуться с лучшими творениями авангардистов просто посетив музей на главной улице города. Парфюмеры провели большую работу над проектом и подобрали к картинам очень детальные ароматы, дополняющие их».

Ольфакторный проект доступен в музее с 16.12.23 по 31.01.24 при посещении экспозиции «Русское искусство».

Стоимость входа 150 рублей.

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