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В самарском Доме журналиста открывается выставки «Рождествено в красках осени»

1 февраля 2023 15:39
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Представлены работы, написанные на Фестивале-пленэре «Рождествено в красках осени», проходившем в октябре прошлого года в селе Рождествено.

1 февраля в Доме журналиста открывается выставка «Рождествено в красках осени».

Организаторы мероприятия – Самарское областное отделение Союза журналистов России. 

Вниманию зрителей представлены работы, написанные на Фестивале-пленэре «Рождествено в красках осени», проходившем в октябре прошлого года в селе Рождествено.

Авторы представленных работ – самарские художники: И. П. Доний, С. Г. Цедилов, Д. Ю. Мантров, Н. В. Какошкина, А. В. Мишагин, С. Г. Кузина, Н. Г. Кикин – профессионалы высокого уровня, постоянные участники межрегиональных, всероссийских и международных проектов. За семь дней работы фестиваля-пленэра ими было создано более 90 картин, отображающих красоты села Рождествено, его окрестностей, а также его исторических и памятных мест.

Посетить выставку можно с 1 по 27 февраля ( с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскр.). Вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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