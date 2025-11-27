В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину

2 декабря в 15:00 в Самарском Доме кино (г. Самара, ул. Куйбышева, 96) состоится демонстрация документальной картины «Если птица поет», рассказали в минкульте СО. (0+)



Показ пройдет в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фильм посвящен талантливому живописцу Валентину Пурыгину, который жил и работал в Самаре.



Работы Валентина Захаровича известны не только в Самаре, но и далеко в России и за рубежом. Многие его картины хранятся в Самарском художественном музее. В 2004 году картина получила Благодарственное письмо Академии художеств России.



Режиссер Алексей Солоницын

Производство ООО студия "Волга-фильм", 2003 год, 0+,

продолжительность 26 минуты.



Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.

Фото: минкульт СО