В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»

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22 апреля в 16:00 состоится традиционный фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной». Местом проведения мероприятия в этом году является концертный зал Дома культуры «Заря».

Организаторами фестиваля являются еврейская НКА «Тарбут ла Ам» и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Духовой оркестр»; среди приглашенных - национальные культурные центры Самары. Мероприятие проводится при активной поддержке горадминистрации.

Главной целью проведения мероприятия является знакомство зрителей и участников с различными народными культурами, а также демонстрация молодыми артистами своего исполнительского мастерства.

В фестивале примут участие более 100 участников – представителей национально-культурных общественных объединений, проживающих в Самаре. Программа фестиваля разнообразна и обширна: песни, танцы, а также инструментальные произведения.

Фото: администрация Самары