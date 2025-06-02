В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Екатерины Олениной

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4 июня в 18.30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Непроговоренное» (12+) самарской художницы Екатерины Олениной. В экспозицию войдут живописные работы, написанные специально для выставки, а также текстильные скульптуры, вышивки и арт-объекты. Вход свободный.

Екатерина Оленина – участница творческого объединения Aksometry lab. Работает с разнообразными медиумами: живопись, инсталляции, текстильные скульптуры, видео-арт, коллаж.

В своих работах художница обращается к личным переживаниям и создает собственную мифологию, исследует вопросы жизни и смерти, что позволяют ей по-новому взглянуть на привычные образы.

- Чтобы не бояться смерти, я создала для нее облик, в котором она выглядит добрым и милым персонажем, - рассказывает художница. - А когда наш страх становится просто персонажем, то его легче «укротить». Так я справляюсь со своими тревогами, вписывая их в свою личную мифологию и картину мира.

Екатерина Оленина работает в стиле примитивизма, использует яркие открытые цвета, намеренное упрощение форм, плоскостность изображения. Все это создает ощущение особой эмоциональной выразительности, естественности и свободы. Работы автора технически несложные и подчас напоминают детский рисунок, но при этом обладают особой поэтичностью и внутренней гармонией.

4 июня 18.30

Сбор гостей в 18.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)