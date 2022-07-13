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15 июля 14:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах» в рамках программы ко Дню Самарской символики.



Накануне Дня самарской символики в библиотеке в течение дня пройдет познавательная программа «Моя Самара», посвященная государственным символам Самары и Самарской области.

В 14:00 – пройдет встреча для детей от 7 лет «Символика Самары в фольклорных мотивах», гостем которой станет руководитель детского фольклорного ансамбля «Аленький цветочек» Олеся Ковалёва. С ней пойдет беседа о самарской символике с точки зрения народной культуры. Олеся расскажет, какие характерные черты отличают Самарскую область в народных орнаментах, узорах, песнях, играх и традициях. А сами ребята станут участниками некоторых из народных игр.



Так же 11:00 для дошкольников пройдёт познавательная программа «Моя Самара»», для школьников в 12:00 пройдет исторический квест «Символика Самары».

С 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 – пройдут мероприятия в силе стрит-арт «Легенды края рисуем на асфальте» - каждый гость библиотеки сможет нарисовать любимую достопримечательность или узнаваемый элемент, ассоциирующийся с Самарской областью.

В течение дня можно будет посетить интерактивную выставку «Самарский край – сердце России».

Фото: минкульт СО