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В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»

13 июля 2022 15:17
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В течение дня можно будет посетить интерактивную выставку «Самарский край – сердце России».

15 июля 14:00 в Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах» в рамках программы ко Дню Самарской символики.

Накануне Дня самарской символики в библиотеке в течение дня пройдет познавательная программа «Моя Самара», посвященная государственным символам Самары и Самарской области.

В 14:00 – пройдет встреча для детей от 7 лет «Символика Самары в фольклорных мотивах», гостем которой станет руководитель детского фольклорного ансамбля «Аленький цветочек» Олеся Ковалёва. С ней пойдет беседа о самарской символике с точки зрения народной культуры. Олеся расскажет, какие характерные черты отличают Самарскую область в народных орнаментах, узорах, песнях, играх и традициях. А сами ребята станут участниками некоторых из народных игр.

Так же 11:00 для дошкольников пройдёт познавательная программа «Моя Самара»», для школьников в 12:00 пройдет исторический квест «Символика Самары».

С 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 – пройдут мероприятия в силе стрит-арт «Легенды края рисуем на асфальте» - каждый гость библиотеки сможет нарисовать любимую достопримечательность или узнаваемый элемент, ассоциирующийся с Самарской областью.

В течение дня можно будет посетить интерактивную выставку «Самарский край – сердце России».

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Мероприятия

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