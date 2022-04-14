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В Самарской области пройдёт VI Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны»

14 апреля 2022 15:55
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Открытие VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» произойдет 23 апреля в САТОБ.

С 23 по 30 апреля 2022 года в Самарской области пройдёт VI Всероссийский многожанровый фестиваль «Волжские театральные сезоны».

Это крупнейший театральный форум Российской Федерации, проводимый в регионе.

Фестивальные спектакли будут проходить на театральных площадках Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, Самарского академического театра драмы имени М. Горького, ТЮЗа «СамАрт», областного театра кукол, муниципального театра «Самарская площадь».

Открытие VI Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» произойдет 23 апреля 2022 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, а завершит фестиваль свою работу 30 апреля 2022 года в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького, где будут названы лучшие по мнению жюри.

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