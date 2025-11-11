В Самарской области пройдут игры Кубка КВН

141

В ноябре 2025 года пройдут игры Кубка КВН Самарской области, которые традиционно собирают интересные команды, лучших представителей КВН-движения и тысячи зрителей.

В 2025 году Кубок проводится в новом формате и на двух площадках региона - в Тольятти и Самаре, объединив две самостоятельные концепции: «Кубок КВН Самарской области. Молодёжь и дети» и «Кубок КВН Самарской области. Трудовая молодёжь».

14 ноября 2025 года в Культурном центре «Автоград» (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8) состоится Кубок КВН Самарской области. Молодёжь и дети. В этой игре примут участие школьные, студенческие и молодёжные команды Движения, которые уже заявили о себе на международном и федеральном уровне. 10 коллективов в формате дуэлей будут соревноваться друг с другом в творческом поединке.

«13 шуток»,

Школа №13 г.о. Тольятти «Перспективочка»,

МБОУ гимназия «Перспектива»

г.о. Самара «Святые Чебурашки», Колледж технического и художественного образования г. Тольятти «Энергетики», ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. Петра Мачнева» «Сборная Самарского Политеха»,

СамГТУ, Самара «Факультеты», СамГТУ, Самара «Ниче такие», Самара «На крыло», ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора

Н,Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Сызрань «Сборная Тольятти», Тольятти «Стелла Магнетик», Набережные Челны





17 ноября 2025 года в Культурно-развлекательном центре «Звезда» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106Г) пройдёт Кубок КВН Самарской области. Трудовая молодёжь.

В нём своё фестивальное приветствие покажут 10 команд, представляющих предприятия и организации региона:

«Градусы», ПАО «Т Плюс»

«Уточкин имени команды», АО «ТОАЗ»

«Профсоюз», ППО АО «Автоваз» АСМ РФ

«МАМЫ»,

Сборная родителей г.о Самара

«Заводной состав», ООО «Тольяттикаучук

«Катя сказала!», Сборная образовательных организаций Поволжского Управления министерства образования Самарской области

«ЭлектроДмитрий», ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» СПО

«МФЦ», Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг г.о. Самара

«Для души», ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»

«На крыло», Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Сызрань

Бесплатные пригласительные билеты и новости на сайте - kvnsamara.ru

Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии билетов).

Кубок КВН пройдет при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.

Фото – Самарский КВН