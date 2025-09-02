167

С 6 по 25 сентября в Самарской области пройдет VI Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области. 12+



Палитра фестиваля будет наполнена яркими событиями. В ней будет представлено не только многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, а также широта диапазона современного искусства.



6 сентября Самарская филармония встречает звезд первой величины: Фредерик Кемпф – один из самых успешных пианистов нашего времени. Его концерты собирают полные залы во всем мире. Исключительно одарённый, с необычайно широким репертуаром, Фредерик имеет уникальную репутацию физически мощного и смелого исполнителя со взрывным темпераментом, оставаясь при этом вдумчивым и глубоко чувствующим музыкантом.



Алексей Тихомиров (бас) - заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист Музыкального театра «Геликон-опера», пригашенный солист Большого театра, Новой оперы им. Е. Колобова, Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Номинант премии «Грэмми» за запись с симфоническим оркестром Чикаго 13 симфонии Д.Д. Шостаковича «Бабий Яр» (дирижер - Р. Мути; 2019 г.).



Валентина Феденёва (сопрано) - лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра. В 2021 году за исполнение партии Натальи в опере «Опричник» артистка была удостоена Национальной оперной премии «Онегин». Критики пишут о необыкновенно тёплом, красивом тембре певицы: «Чудесное, нежное сопрано Валентины Феденёвой задевает самые чувствительные струны зрительской души — такова огромная сила этой хрупкой артистки».



В программе вечера прозвучат сочинения:

Д. Шостакович. Праздничная увертюра

Симфония № 14, соч.135

А. Ромоданов. Пьеса для симфонического оркестра «In Red»

П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром



Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижер оркестра Денис Власенко.

Концерт ведет Ирина Цыганова

