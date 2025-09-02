Я нашел ошибку
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
В Самарской области пройдет VI Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»

2 сентября 2025 14:44
167
6 сентября Самарская филармония встречает звезд первой величины: Фредерик Кемпф – один из самых успешных пианистов нашего времени.

С 6 по 25 сентября в Самарской области пройдет VI Международный Фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Самарской области.   12+

Палитра фестиваля будет наполнена яркими событиями. В ней будет представлено не только многообразие жанров композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, а также широта диапазона современного искусства.

6 сентября Самарская филармония встречает звезд первой величины: Фредерик Кемпф – один из самых успешных пианистов нашего времени. Его концерты собирают полные залы во всем мире. Исключительно одарённый, с необычайно широким репертуаром, Фредерик имеет уникальную репутацию физически мощного и смелого исполнителя со взрывным темпераментом, оставаясь при этом вдумчивым и глубоко чувствующим музыкантом.

Алексей Тихомиров (бас) - заслуженный артист Республики Татарстан, ведущий солист Музыкального театра «Геликон-опера», пригашенный солист Большого театра, Новой оперы им. Е. Колобова, Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Номинант премии «Грэмми» за запись с симфоническим оркестром Чикаго 13 симфонии Д.Д. Шостаковича «Бабий Яр» (дирижер - Р. Мути; 2019 г.).

Валентина Феденёва (сопрано) - лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра. В 2021 году за исполнение партии Натальи в опере «Опричник» артистка была удостоена Национальной оперной премии «Онегин». Критики пишут о необыкновенно тёплом, красивом тембре певицы: «Чудесное, нежное сопрано Валентины Феденёвой задевает самые чувствительные струны зрительской души — такова огромная сила этой хрупкой артистки».

В программе вечера прозвучат сочинения:
Д. Шостакович. Праздничная увертюра
Симфония № 14, соч.135
А. Ромоданов. Пьеса для симфонического оркестра «In Red»
П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Дирижёр – художественный руководитель и главный дирижер оркестра Денис Власенко.
Концерт ведет Ирина Цыганова

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

