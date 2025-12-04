В Самарской области проходит региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье"

3 и 4 декабря самодеятельные театральные труппы выступают сразу на нескольких сценах Самары. В ДК «Победа» школьная творческая мастерская «Юные гении» из Волжского района показала спектакль «Случай в библиотеке», а Народный ансамбль танца «Каприз» из города Кинеля представил хореографический спектакль «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце». Ансамбль «Каприз» является участником и лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов. Коллектив неоднократно участвовал и побеждал во всероссийских, городских и международных фестивалях и конкурсах.

Артур Балан, руководитель Народного ансамбля танца «Каприз» из Кинеля: «Мы придумали историю, полную символизма и глубокой философии. Артисты рассказывают не словами, а языком музыки и танца. Постарались раскрыть таланты и индивидуальные особенности каждого ребёнка, подчеркнуть исполнительское мастерство, создать образ с помощью танцевальной лексики».

«Самарская область – активный участник всех сезонов фестиваля, молодые актеры ежегодно завоевывают призовые места. «В этом году мы получили 265 заявок, а это более 3000 человек, мы представляем очень мощную творческую команду от региона в этом сезоне», – рассказал Александр Мальцев, председатель жюри регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», главный режиссер Самарского молодежного драматического театра «Мастерская».

В очном просмотре за право представлять Самарскую область на окружном этапе соревнуются также самарские команда «Белый слон» театра-студии «Инфанта», коллектив «AMADEUS», Независимый драматический театр «DragLAB», Народный самодеятельный театр «Синяя птица» и театр «Форма Т».

Напомним, что фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проходит по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года. Помимо оценки спектаклей в целом, эксперты определяют лучших режиссеров, музыкальное и художественное оформление, а также мужскую и женскую роли.

Фото: ГБУК «Агентство социокультурных технологий»