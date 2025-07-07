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В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи

7 июля 2025 18:51
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В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи

 

В 2025 году в отремонтированных домах культуры Самарской области откроются 11 мини-кластеров – современные площадки для творчества, общения и самореализации молодежи.

Мини-кластеры станут центрами притяжения для подростков и молодежи (14–35 лет), предлагая современные форматы досуга – от мастер-классов и интеллектуальных игр до музыкальных студий и медиапространств.

Их создание стало возможным благодаря национальному проекту «Семья» и региональной программе «Культурные люди», которая включает четыре ключевых направления: «Культурные пространства», «Культурный потенциал», «Культурные инициативы» и «Культурный старт».

Для успешной реализации программы в Самарской области укрепили материально-техническую базу - за последние годы в регионе отремонтировали более 50 объектов культуры, оснастили оборудованием 75 учреждений и открыли свыше 36 модельных библиотек. Новые арт-кластеры появятся в Кинеле, Октябрьске, Похвистнево, Сызрани, а также в Алексеевском, Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.

В Алексеевском районе, в местном доме культуры, появится молодежное креативное пространство «Моя локация» – это современное, многофункциональное поле, включающее в себя площадку «Территория развлечений», «Интеллектуальное пространство» и медиацентр «Новый взгляд». Благодаря программе «Культурные люди», новое пространство укомплектуют современные оборудованием и инструментами. Специалисты готовы предложить молодым актуальные форматы – от мастер-классов до брейн-рингов и квартирников. «Основной целевой аудиторией станут подростки и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, – рассказал директор Алексеевского РДК Александр Яков. – На базе этого пространства будем тесное сотрудничать с активистами «Движение первых» и другими добровольческими организациями района. Кроме того, уже думаем над созданием резидентской программы и партнёрскими проектами с местными предпринимателями».

В МКДЦ Большечерниговского района появится пространство для «МУЗ.ЛАБ: творческая лаборатория для молодёжи» – репетиционная база для создания ВИА и музыкальной группы поп - и рок направленности, с возможностью записи медиаконтента в звукозаписывающей студии. Арт-кластер начнет работать уже в августе. «Специально создаем это пространство как альтернативу для творческой молодежи, которая могла бы играть здесь свою, авторскую музыку, в тех направлениях, которые им интересны, – отметила Наталья Суворова, руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики Большечерниговского района. – Уже приобрели по программе "Культурные люди" для ребят все необходимое – от инструментов до звукозаписывающего оборудования».

Первоочередной задачей региональной культурной политики является модернизация инфраструктуры отрасли культуры. Основными механизмами ее реализации служат федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и региональная программа «Культурные люди», разработанная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, которая откроет новые возможности для развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году в новых творческих пространствах будут работать театральные и ремесленные мастерские, игровые галереи, репетиционные и студии звукозаписи.

Фото – министерство культуры Самарской области

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