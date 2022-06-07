В Самарской области дети и родители с радостью включаются в яркое и необычное празднование дня рождения «Союзмультфильма»

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В честь Дня защиты детей и своего 86-летия киностудия запустила всероссийский флешмоб «Ты — мультгерой!» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие нужно: сфотографироваться или снять видео в образе любого героя «Союзмультфильма» и разместить эту работу на своей странице в ВК с хештегом #явСоюзмультфильме, а также отметить в этом посте группу киностудии https://vk.com/soyuzmultfilm. Участвовать могут ребята, начиная с детского сада.

Десять лучших детских работ разместят в новом журнале «Союзмультфильм», а авторов ждет приз – они посетят место, где рождаются мультики. На увлекательной экскурсии по киностудии «Союзмультфильм» победители познакомятся с творческим коллективом «Союзмультфильма» и узнают, как создавались и создаются любимые анимационные фильмы.

Инициатива киностудии нашла отклик не только у детей, но и в педагогическом сообществе. Самарские учителя уверены, что мультфильмы – это не только развлекательный контент. В российских анимационных фильмах зашифрованы в метафорах важные смыслы, которые формируют духовно-нравственные основы в сознании ребенка.

«В воспитательном плане очень важно прививать любовь и интерес к отечественным мультфильмам, потому что они учат детей добру, добрым поступкам, учат уважать и слушаться взрослых, позволяют ребятам совершить путешествие в прошлое, развивают культурные ценности и гордость за отечественный кинематограф!!!», – поделилась своим мнением учитель английского языка МБОУ СОШ № 146, г. Самара Марина Федорова.

Учителя Самарской области также приняли непосредственное участие в флешмобе: на своих страницах в соцсетях они делают посты с творческими работами своих учеников. Кстати, учителям самых активных классов киностудия также дарит подарки – настольную игру «Имаджинариум» с героями мультфильмов и фирменные толстовки. Чтобы их получить, нужно также разместить в своем посте хештег #явСоюзмультфильме и отметить группу киностудии: https://vk.com/soyuzmultfilm.

Итоги флешмоба «Ты — мультгерой!» киностудия «Союзмультфильм» подведет 14 июня. До этого времени можно присылать свои работы, причем каждый участник может сделать неограниченное число постов на конкурс.