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В самарской Галерее «Виктория» открылась выставка «Полный сюр!»

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В самарской Галерее «Виктория» открылась выставка «Полный сюр!»

5 июня – 30 августа 2026
Залы B и C

6+

Галерея «Виктория» представляет групповую выставку «Полный сюр!», посвященную инсталляции в современном российском искусстве. Экспозиция включает 16 инсталляционных проектов, созданных в 2020-е годы ведущими актуальными художниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска и Самары.

Название выставки — «Полный сюр!» — отсылает к опыту жизни в условиях современной реальности, которую всё чаще описывают как эпоху постправды. В последние годы сама действительность всё чаще воспринимается как «сюрреальная»: от глобальных политических трансформаций до пандемии, породившей новые мифы и сценарии коллективного опыта. В этой ситуации реальность утрачивает устойчивость и всё чаще переживается как противоречивое и трудно интерпретируемое состояние.

Инсталляция — одна из ключевых форм современного искусства, которая сегодня занимает центральное место в крупнейших выставочных проектах, но при этом остается одним из наиболее сложных и трудноопределимых художественных медиумов. Она размывает привычные границы произведения, объединяя пространство, объекты, звук, свет и зрительский опыт в единую ситуацию.

Выставка «Полный сюр!» предлагает широкий обзор актуальных художественных практик. На двух этажах Галереи собраны ведущие отечественные художники, работающие с языком инсталляции: Всеволод Абазов, Марина Алексеева и Владимир Раннев, Пётр Белый, Ян Гинзбург, Иван Горшков, Грехт, Алексей Громов, Эрик Железкер, Ирина Корина, Андрей Сяйлев и другие.

Кураторами Сергеем Баландиным и Ильёй Крончевым-Ивановым инсталляция рассматривается как форма искусства, напрямую связанная с реальностью и способная реагировать на вызовы современного мира: «Последнее пятилетие в российской истории оказалось насыщено вызовами и катаклизмами: геополитические повороты, правовые трансформации, пандемия, международные конфликты. Всё это так или иначе повлияло на человеческие отношения, формы коммуникации, повседневные практики — и, в свою очередь, на искусство, в особенности на инсталляцию. В силу своей пространственной и материальной природы инсталляция почти не допускает эскапизма: своим присутствием она втягивает зрителя в размышление о ситуации, в которой он находится — иногда фантастической, иногда абсурдной, иногда интуитивно предугадываемой».

Посещение
Выставка «Полный сюр!» работает всё лето до 30 августа со вторника по воскресенье, время работы с 11:00 до 21:00. Вход на выставку стоит 300 рублей, для школьников студентов и пенсионеров — 150 рублей, детям до 7 лет — бесплатно. Билеты можно приобрести на сайте или на кассе Галереи.

По выставке проходят еженедельные экскурсии в субботу в 16:00 и медиации в среду в 19:00, а также можно забронировать индивидуальные экскурсии в любой другой день работы выставки. Для самостоятельного посещения доступен бесплатный аудиогид.

Художники
Всеволод Абазов, Марина Алексеева и Владимир Раннев, Пётр Белый, Ян Гинзбург, Иван Горшков, Грехт, Алексей Громов, Эрик Железкер, Ирина Корина, Алексей Корси, Малышки 18:22, Роман Сакин, Север-7, Андрей Сяйлев, Ольга и Олег Татаринцевы, Владимир Чернышев.

Кураторы
Сергей Баландин и Илья Крончев-Иванов

Работы для выставки из своих коллекций предоставили
Антон Козлов, Леонид Костин, Сергей Лимонов

Галерея «Виктория»
Некрасовская улица, 2, Самара
Время работы: вторник — воскресенье, с 11:00 до 21:00
Стоимость билета: 300 ₽ (150 ₽ — школьники, студенты, пенсионеры)

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