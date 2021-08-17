В Самарской филармонии состоится гала-концерт молодежного симфонического оркестра Поволжья

118

20 августа состоится Гала-концерт молодежного симфонического оркестра Поволжья (в 2-х отделениях с антрактом) в здании Самарской филармонии.

Молодежный симфонический оркестр Поволжья — это уникальный сессионный оркестр, созданный в Тольятти. В этом году в сессии МСО принимают участие 80 молодых музыкантов из 25 городов семи федеральных округов, а также Приднестровья и Республики Беларусь.

Художественный руководитель и главный дирижер МСО Поволжья – профессор Московской государственный консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженный артист России Анатолий Левин. Также с оркестром работает дирижер Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, главный приглашенный дирижер Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии, Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Тимур Зангиев.

В сессии МСО и концертах фестиваля «Классика Open Fest» примут участие дирижеры-стажеры, студенты Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Антон Лемехов (Москва) и – впервые девушка! – Дана МУРИЕВА (Владикавказ-Москва). В качестве солистов с оркестром выступят лауреаты многочисленных конкурсов, артисты Заслуженного коллектива России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии Айсылу Сайфуллина (скрипка) и Олег Егоров (валторна), сообщили в пресс-службе минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО