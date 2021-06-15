Самарская филармония приглашает на экскурсию для детей — «Играем в оркестр»

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16 июня, в 19.00, состоится экскурсия по Самарской филармонии для детей — «Играем в оркестр». Заслуженный артист России, дирижер Георгий Клементьев, симфонический оркестр Самарской филармонии и музыковед Ирина Цыганова приглашают в гости.

Участники экскурсии отправятся в волшебный мир Музыки, где смогут поиграть на музыкальных инструментах и побеседовать с ними на их языке.

Специально для юных гостей организаторы придумали конкурс дирижеров. Ребята попробуют себя в роли настоящего дирижера и поучатся управлять настоящим симфоническим оркестром!

Также гости смогут принять участие в конкурсе на лучший рисунок оркестра.

"После встречи все желающие экскурсанты смогут прислать свои рисунки на нашу электронную почту: moderator@filarm.ru. Работы победителей будут показаны в качестве видеоряда к программе первого концерта Абонемента №5 «Симфонические путешествия»", - рассказали в пресс-служба минкульта СО.