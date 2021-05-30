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Самарская филармония приглашает на концерт «Скрипка + Скрипка»

30 мая 2021 15:42
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Из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы» и К°».

31 мая, в 18.30, Самарская филармония приглашает на концерт «Скрипка + Скрипка» из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы» и К°».

В концерте примут участие концертмейстер Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ Алексей Лундин (скрипка), Мария Лундина (скрипка) и Камерный оркестр Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic». Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Алексей Лундин – артист всемирно известного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», с 1999 – концертмейстер и солист оркестра. 

Мария Лундина принимала участие во многих музыкальных фестивалях, неоднократно выступала в концертах Детского благотворительного фонда В. Спивакова, фонда «Новые имена».

В программе – сочинения А. Вивальди, А. Корелли, В.А. Моцарта, Г. Канчели.

Теги: «Скрипка Скрипка» концерт Самарская филармония

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