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30 мая, в 18.30, Самарская филармония приглашает на концерт из цикла «Дирижирует маэстро Щербаков» — Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением Художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста РФ Михаила Щербакова. Солист – лауреат международных конкурсов Павел Назаров (фортепиано). Ведет концерт лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Программа:

К 180-летию со дня рождения композитора

А. Дворжак. Симфония №9 «Из Нового Света» ми минор, соч. 95

И. Альбенис. Испанская рапсодия ре минор для фортепиано с оркестром, соч. 70

Й. Гайдн. Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор, соч. 11