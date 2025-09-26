В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»

91

25 сентября в Самарской филармонии в рамках VI Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» с большим успехом прошел концерт Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного слушателя, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, пробудить в нём желание ещё раз прийти на концерт.

В день рождения Дмитрия Шостаковича прозвучала камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны» и Прелюдия и скерцо, соч.11.. А также сочинения: А.Веберн. Langsamer Satz, Г. Канчели. «Тихая молитва» и «Маленькая Данелиада». На бис прозвучало 3 композиции Альфреда Шнитке – музыка из любимых кинофильмов. Концерт вела несравненная лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Маэстро Спиваков после концерта и долгих оваций публики нашел в себе силы поделиться эмоциями: «Дело в том, что я связан с Дмитрием Дмитриевич Шостаковичем всю жизнь. Во-первых, через свою маму, которая пережила блокаду и была на знаменитом концерте 9 августа 1942 года в Ленинграде. Она на всю жизнь сохранила и мне передала необыкновенное чувство. А уже потом я учился в консерватории, видел Дмитрия Дмитриевича, посещал многие его премьеры, и даже на конкурсе Чайковского играл его сонату, он потом подошел ко мне и похвалил. Потом я сделал обработку одного его произведения, которое считалось формалистическим - Афоризмы для фортепиано. Вместе с Борисом Бехтеревым мы это сделали и послали ему в больницу. Он сказал, что очень счастлив, что это сочинение будет звучать и как бы обретает вторую жизнь. Я обожаю Шостаковича, боготворю его. И 25 сентября, день рождение мастера, для меня святой день.

В Самарской филармонии это был последний концерт в рамках фестиваля искусств. «Шостакович. Над временем». Министр культуры СО Ирина Калягина считает, что «Сегодня был настоящий подарок всем слушателям. Невероятное выступление прославленного коллектива «Виртуозы Москвы» под управлением Маэстро Владимира Спивакова. Достояние нашей страны! Выражаю благодарность всем сопричастным к этой большой серьезной работе».

Фото: минкульт СО