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В Самарской филармонии проходит отбор для участия в патриотическом проекте «Встанем за Отечество»

6 февраля 2023 16:16
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К участию приглашаются современные поэты и композиторы – авторы песен и стихов, посвященных теме специальной военной операции.

С 3 февраля по 10 апреля в Самарской государственной филармонии пройдет  Патриотический проект «Встанем за Отечество». Отборочный этап конкурса будет проводиться в формате онлайн. К участию приглашаются современные поэты и композиторы – авторы песен и стихов, посвященных теме специальной военной операции, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину. Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля 2023 г. на электронный  адрес: rusakova@filarm.ru

Цель проекта  — воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине, веры в свою страну, свой народ и нашу Победу. В финальном концерте проекта, кроме песен и стихов современных авторов, прозвучат также любимые песни времен Великой Отечественной войны, которые для сегодняшних россиян, сегодняшних солдат являются примером служения Отечеству.

Для участия в смотре необходимо прислать песни и стихи на указанную тему и заполнить заявку. Принять участие в кастинге может любой желающий, а также вокальные ансамбли и хоровые коллективы. Возраст участников не ограничен. Оценивать песни и стихи будет профессиональное жюри.

Художественный руководитель Самарской государственной филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков — автор идеи нового патриотического проекта «Встанем за Отечество» рассказал:

 «Каждый год наша страна, наш народ отмечает самый великий праздник в своей истории – День Победы. Последние четыре года в филармонии был создан патриотический проект к юбилею Дня Победы, который мы назвали «Бессмертные песни о войне». Этот всенародный патриотический проект привлек к себе большое внимание средств массовой информации и широкой самарской общественности. Мы проводили кастинги, выбирали лучших исполнителей песен о войне и создавали праздничные концертные программы с участием лучших солистов и хоровых коллективов.

В этом году мы имеем значительно изменившуюся политическую ситуацию в стране и в мире, и ограничиваться исполнением тех великих песен о Войне 1941-1945 гг. мы уже не можем. Идет специальная военная операция, наши герои защищают Россию, многие погибают в этой схватке с врагом и наше общество, наш народ волнуют эти драматические события.В связи с этим Самарская филармония предлагает новый патриотический проект, на который нас вдохновляет творчество молодого и очень талантливого композитора и певца Ярослава Дронова «Шамана», и особенно его песня «Встанем».Наш проект, который мы назвали «Встанем за Отечество», будет включать в себя проведение смотра-конкурса произведений современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину. Далее пройдет подготовительный, репетиционный период и концерт 5 мая, посвященный Дню Победы, в Концертном зале Самарской государственной филармонии».

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Заявка для участия в проекте «Встанем за Отечество»

ФИО (или название коллектива)

Дата рождения

Телефон контакта,

электронный адрес

Исполняемая песня

или стихотворение

Форма аккомпанемента (нужное подчеркнуть)

«минус»,

свой концертмейстер,

концертмейстер филармонии

 

Фото:   минкульт СО

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